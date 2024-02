Stiri pe aceeasi tema

- Societatea ASA CONS din Turda este implicata intr-un proiect unic: construcția celei mai mari ferme de reproducție de porci din Europa. Cea mai mare ferma de reproducție de porci din Europa va funcționa, in curand, in comuna Semlac, județul Arad. Conform agrointel.ro , proiectul va avea 6 corpuri, cu…

- Vorbim despre un proiect european Erasmus + care include participarea unor profesori și elevi din trei state participante: Turcia, Romania și Spania. Proiectul vizeaza obiective complexe legate educație, incluziune, diversitate, responsabilitate fața de mediu și nu numai.

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin „Creditul Fermierului”, un program care urmareste sprijinirea accesului la lichiditati, in contextul crizei provocate de agresiunea…

- Grefierii si celelalte categorii de personal cu functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice cu o vechime de cel putin 25 de ani in specialitate pot beneficia de pensie de serviciu la implinirea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, legat de proiectul bugetului de stat, ca pentru anul 2024 nu exista cresteri de impozite si taxe, mentionand ca deficitul va fi „in jur de 5%”. Bolos a prezentat in sedinta conducerii PNL masurile de combatere a evaziunii fiscale, precizand ca acestea…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina. „De astazi navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat, iar sistemul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in contextul vizitei pe care o face in SUA, ca renunțarea la vize si programul Visa Waiver va deveni realitate. “Sunt ferm convins ca cu ajutorul dumneavoastra proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment si proiectul de suflet al doamnei…

- Un lucru mai rar in Consiliul Local Timișoara, in plen a aparut un proiect de hotarare depus de un consilier local. Vorbim de o propunere a Roxanei Iliescu (PRO Romania) de redeschidere a incintei Gradinii Zoologice Timișoara ca spațiu pentru activitați socio-culturale, incepand din 31 mai 2024, dupa…