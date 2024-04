Românii pot economisi o avere dacă renunţă la anumite obiceiuri. Vorbim de sute de mii de euro Economiștii atrag atenția ca unele obiceiuri pe termen lung pot deveni costisitoare și pot afecta veniturile romanilor in mod semnificativ. Ei au realizat calcule pentru a evidenția cat de mult pot economisi romanii prin adoptarea unor alegeri mai sanatoase. Conform acestor specialiști, fumatul și consumul de alcool sunt primele obiceiuri care, pe termen lung, devin foarte costisitoare. „Un pachet de țigari pe zi inseamna cam 124.000 de euro in 30 de ani, incluzand și investițiile care ar fi putut fi facute. Daca doi adulți fumeaza, vorbim de un sfert de milion de euro”, explica economistul Iancu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe termen lung unele obiceiuri pot deveni costisitoare, atrag atentia economiștii care au facut o serie de calcule pentru a arata cati bani pot pune de-o parte romanii cu o serie de alegeri sanatoase.

- Ce se da de pomana de Buna Vestire. Tradiții și obiceiuri. Buna Vestire este sarbatorita in 2024 pe data de 25 martie, intr-o zi de luni. Sarbatoarea are cruce roșie in calendarul ortodox și de asemenea, este o zi cu dezlegare la pește, pentru cei care țin post. Totodata, de Buna Vestire sunt respectate…

- Invațamantul „gratuit” costa. Peste 500 de lei cheltuiesc parinții, luna de luna, cu fiecare copil, arata un studiu. Banii se duc pe rechizite , culegeri sau necesarul de la clasa, adica tot ce scoala ar trebui sa ofere, dar nu o face. La finalul unui an, cand parintii trag linie, costurile sunt fabuloase…

- Suntem aici pentru a proteja banii europenilor, transmite șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, intr-un interviu recent pentru jurnaliștii de la proiectul Follow the Money. „Nu știu daca veți lua asta in serios sau ca o gluma, dar de cand am fost numita (n. r.: in fruntea instituției EPPO),…

- Romania se numara printre tarile care au obtinut printre cele mai mici venituri anul trecut din cripto, conform unei . 170 de milioane de dolari au castigat investitorii romani din cripto, tara noastra situandu-se la un nivel similar cu tari precum Kazakhstan, Malaezia, Belgia si Suedia. De departe,…

- Mai mulți romani vor fi obligați prin lege sa dea banii inapoi. S-au facut mai multe schimbari legislative și se pare ca vizați sunt pensionarii. Noile reglementari arata ca pensionarii care primesc pensie sociala, sume pe cardul de alimente sau sprijin financiar pentru energie și iși schimba domiciliul…

- Vești bune pentru anumiți romani. Ministerul Sanatații vorbește despre returnarea banilor folosiți pentru achiziționarea anumitor medicamente. Alexandru Rafila spune ca pacienții internați care cumpara medicamente din banii proprii ar trebui sa primeasca sumele inapoi de la instituția medicala. Menționam…

- Anumite categorii de romani pot beneficia de cel puțin 200 de euro de la stat, potrivit unei scheme de ajutor de minimis, care a ajuns in dezbatere publica, joi, 8 februarie. Beneficiarii trebuie sa indeplineasca anumite condiții. Cel puțin 200 de euro de la stat pentru anumite categorii de romani Este…