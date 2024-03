Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala care poate fi acordata pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu depaseste echivalentul in lei a 280.000 euro, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pentru a putea beneficia…

- „Valoarea maxima a grantului direct acordat pe intreprindere beneficiara nu poate depasi echivalentul in lei a 280.000 euro. Resursele financiare totale necesare implementarii schemei sunt de 1,2 miliarde lei, reprezentand echivalentul a 243, 2 milioane de euro, care se asigura de la bugetul de stat…

- La propunerea Ministerului Agriculturii a fost elaborat și publicat proiectul de Hotarare pentru modificarea HG nr.393/2023, privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor masuri de verificare și control…

