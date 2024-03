Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, hotararea de Guvern vizeaza si: – clarificarea unor termeni si expresii, astfel incat, utilizarea acestora in cuprinsul actului normativ si ulterior in actele subsecvente de punere in aplicare, sa asigure un nivel…

- ”Grupul Bancii Europene de Investitii (BEI) anunta ca Marius Cara o inlocuieste pe Lara Tassan Zanin in calitate de reprezentant rezident al Grupului BEI in Romania”, anunta BEI. Cara a fost prezentat partenerilor romani in calitatea sa de Sef al biroului Grupului BEI din Romania cu ocazia vizitei presedintei…

- Potrivit comunicatului de presa al APIA, suma a fost impartita astfel: – 71.724.264,84 lei de la Bugetul National (BN); – 313.776.696,35 lei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). „Imediat dupa deblocarea platilor aferente ANT-urilor vegetal si a inverzirii PD – 04, respectiv dupa pregatirea…

- Executivul ajuta cultivatorii de cartofi! Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”, scrie Agerpres . Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actul normativ vizeaza acordarea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a semnat joi Ordinul pentru aprobarea cuantumului unitar al platilor directe aferente cererilor de plata depuse in anul 2023, finantate din FEGA prin interventiile din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027. Conform unui comunicat al MADR,…

- Protestatarii intentioneaza sa blocheze accesul in portul de la Marea Nordului, al doilea ca marime din tara, timp de cel putin 36 de ore, incepand cu ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei), a relatat ziarul, citand organizatorii si politia. Blocarea drumurilor ar putea dura pana miercuri seara, conform…

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Energiei saluta decizia Comisiei Europene de a se desista in cauza C-455/22 si ordonanta Curtii de Justitie a Uniunii Europene prin care respectiva cauza a fost radiata de pe rolul sau. Aceste evolutii sunt consecinta…

- Frauda cu fonduri APIA la Cooperativa Agricola Hasmasul Damuc din Bacau, al carei reprezentant a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA Bacau. Motivul dosarului pentru frauda este savarsirea infractiunilor de folosirea de documente false si fals sub semnatura privata. Totodata, a fost trimisa…