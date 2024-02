Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului de presa al APIA, suma a fost impartita astfel: – 71.724.264,84 lei de la Bugetul National (BN); – 313.776.696,35 lei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). „Imediat dupa deblocarea platilor aferente ANT-urilor vegetal si a inverzirii PD – 04, respectiv dupa pregatirea…

- Prin acest act normativ, se instituie o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor beneficiare in perioada pandemiei Covid de ajutorul de stat instituit prin Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata IMM Invest–Romania,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nu a eliberat anul acesta nicio licenta de import pentru produse cu provenienta Ucraina, potrivit legislatiei in vigoare, astfel ca pana in prezent nu au fost realizate importuri in Romania de cereale ucrainene, potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca nu a emis in acest an nicio licența de import pentru produse agricole ucrainene pe teritoriul Romaniei. Instituția prezinta situația importurilor de cereale din Ucraina in anul 2023, și precizeaza ca cereale intrate in Romania in lunile mai și…

- Premierul Marcel Ciolacu discuta luni, cu reprezentantii sectorului de retail despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza, masura care ar putea fi prelungita si dupa data de 31 ianuarie 2024. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, declara la mijlocul lunii ianuarie,…

- ”Regiunea Nord-Est, Moldova, este una dintre cele mai sarace regiuni din Romania si ne propunem sa elaboram o strategie speciala pentru reducerea decalajelor dintre aceasta si celelalte regiuni, cu gandul in primul rand la imbunatatirea nivelului de trai al oamenilor, de la sat sau de la oras. Toate…

- UAT Comuna Poiana Campina, in calitate de beneficiar, cu sediul in Comuna Poiana Campina, Sat Poiana Campina, nr. 462, judetul Prahova, Romania, CP 107425, anunța finalizarea proiectului “Modernizare si dotare scoala gimnaziala “Invatator Ion Mateescu” comuna Poiana Campina, judetul Prahova”, cod SMIS…

- FINALIZAREA PROIECTULUI INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICA A DORAL STEEL S.R.L. Cod RUE: 526; Cod SMIS: 159313 S.C. DORAL STEEL S.R.L., cu sediul in Mun. Bistrița, Str. Garoafei nr. 7, Scara A, Ap. 6, jud. Bistrița-Nasaud, cod poștal 420008, Romania, anunța finalizarea cu succes a proiectului…