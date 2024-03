Stiri pe aceeasi tema

- Prin urmare, conform comunicatului de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Guvernul a adoptat Hotararea pentru modificarea si completarea HG nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a interventiilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic din cadrul…

- In perioada de programare 2021-2027, Romania va beneficia de asistenta financiara publica nerambursabila pentru sectorul de pescuit si acvacultura, inclusiv pentru comunitatile in care se practica aceste activitati, arata comunicatul de presa al Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Potrivit comunicatului de presa al APIA, suma a fost impartita astfel: – 71.724.264,84 lei de la Bugetul National (BN); – 313.776.696,35 lei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). „Imediat dupa deblocarea platilor aferente ANT-urilor vegetal si a inverzirii PD – 04, respectiv dupa pregatirea…

- Executivul ajuta cultivatorii de cartofi! Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”, scrie Agerpres . Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actul normativ vizeaza acordarea…

- Actul normativ vizeaza acordarea unui ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totala alocata este in valoare de 11.483.880 lei (echivalentul a maximum 2.309.010 euro), iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis de 200 euro/ha este acordat proportional…

- ”Incepand de astazi am reusit deblocarea platilor aferente ANT-urilor din sectorul vegetal, iar in perioada imediat urmatoare vor intra la plata si cele pentru sectorul zootehnic, pana in prezent fiind luate in calcul 180.000 de dosare. De asemenea, de maine va incepe autorizarea la plata a dosarelor…

- Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi extinsa cu inca 60 de zile conform proiectului de Ordonanța de Urgența publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). Lista va fi redusa la 17 produse agricole și alimentare. Printre produsele care vor avea adaos…

- Frauda cu fonduri APIA la Cooperativa Agricola Hasmasul Damuc din Bacau, al carei reprezentant a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA Bacau. Motivul dosarului pentru frauda este savarsirea infractiunilor de folosirea de documente false si fals sub semnatura privata. Totodata, a fost trimisa…