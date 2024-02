Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ vizeaza acordarea unui ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totala alocata este in valoare de 11.483.880 lei (echivalentul a maximum 2.309.010 euro), iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis de 200 euro/ha este acordat proportional…

- ”Incepand de astazi am reusit deblocarea platilor aferente ANT-urilor din sectorul vegetal, iar in perioada imediat urmatoare vor intra la plata si cele pentru sectorul zootehnic, pana in prezent fiind luate in calcul 180.000 de dosare. De asemenea, de maine va incepe autorizarea la plata a dosarelor…

- Se dau bani de la stat pentru romani, iar sumele pornesc de la 200 de euro. Cine ar urma sa incaseze banii? Ministerul Agriculturii anunța ca producatorii de cartofi pentru consum ar putea primi un ajutor de 200 de euro/ha. Sursa citata subliniaza faptul ca exista un proiect de act normativ care vizeaza…

- Actul normativ are in vedere recunoasterea secetei pedologice din anul 2023 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamitati naturale in agricultura, precum si un moratoriu in contractele de credit sau leasing ale producatorilor agricoli pentru o perioada de pana la 31 decembrie 2024,…

- Astfel, prin acest act normativ este instituita o schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovinelor de carne si al bivolitelor din perioada 1 octombrie 2022-31 martie 2023, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei,…

- „Valoarea maxima a grantului direct acordat pe intreprindere beneficiara nu poate depasi echivalentul in lei a 280.000 euro. Resursele financiare totale necesare implementarii schemei sunt de 1,2 miliarde lei, reprezentand echivalentul a 243, 2 milioane de euro, care se asigura de la bugetul de stat…

- Reprezentantii Clubului Fermierilor Romani au inaintat o lista de revendicari Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Guvernului pentru rezolvarea crizei financiare a fermierilor si redobandirea competitivitatii fermelor romanesti. Fermierii romani au nevoie de un plan de salvare si stabilitate…