Se oferă bani de la stat pentru acești români. Sumele pornesc de la 200 de euro Se dau bani de la stat pentru romani, iar sumele pornesc de la 200 de euro. Cine ar urma sa incaseze banii? Ministerul Agriculturii anunța ca producatorii de cartofi pentru consum ar putea primi un ajutor de 200 de euro/ha. Sursa citata subliniaza faptul ca exista un proiect de act normativ care vizeaza acordarea unui ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de cartof de consum, pentru anul 2024, in cadrul Programului de sustinere a productiei de cartof de consum. Suma totala alocata este in valoare de 11.483.880 lei reprezentand echivalentul a maximum 2.309.010 euro, iar cuantumul maxim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

