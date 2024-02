Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta pentru a institui o schema de ajutor de stat destinata compensarii partiale a pierderilor in culturile de tomate in sere și de usturoi, in lumina crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Florin Barbu a comunicat pe pagina sa de Facebook ca astazi Guvernul a facut o schimbare semnificativa in Programul pentru Tomate și Programul pentru usturoiul romanesc, ca raspuns la cererea fermierilor. Decizia a fost luata pentru a permite accesul mai rapid la finanțare, avand in vedere nevoile legumicultorilor pe parcursul intregului…