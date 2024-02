Stiri pe aceeasi tema

- „Start pentru depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetalMADR anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, se va face la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- Economie Fermierii din sectorul vegetal pot depune cererile pentru ajutorul de 100 euro/ha ianuarie 30, 2024 10:57 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal se va face la Agenția…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 29 ianuarie – 08 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 5/2024 privind…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 29 ianuarie – 08 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 5/2024 privind…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste cereri de acordare a grantului in domeniul agricol vegetal, in perioada 29 ianuarie – 8 martie, inclusiv, in conformitate cu Ordonanta Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea intreprinderilor din…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura prin Centrele Județene efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023 (trimestrul III/2023). Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 261.468.298 lei și…

- Un sprijin financiar de peste 261 milioane lei este acordat unui numar de 18.264 de beneficiari pentru motorina aferenta trimestrului III al anului 2023, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza, in luna decembrie, plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna septembrie/trimestrul III din 2023. Suma autorizata la plata este…