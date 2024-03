Ministrul Florin Barbu: APIA a autorizat plata sumei totale de 1,5 miliarde lei pentru fermieri

Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta saptamana, APIA a autorizat la plata pentru fermieri suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ce reprezinta interventiile de plati directe, ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal, zootehnic, precum si masurile de dezvoltare rurala”, a scris, vineri, pe Facebook, Florin…

- "Am aprobat Ordinul pentru deblocarea platilor pentru ecoschemele in sectorul vegetal PD - 04, PD - 05, PD - 06 si interventia in sectorul zootehnic PD -25" este mesajul transmis fermierilor de catre Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, domnul Florin Ionut BARBU. Agentia de Plati si Interventie…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (foto), din cauza intarzierilor la plata a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) și a blocajului din sistem. La doua…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (foto), din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem, informeaza Agerpres.…

- Ionuț Lupu, directorul general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), a fost demis, marți seara, de catre ministrul Agriculturii, Florin Barbu, intr-un context tensionat. Conducerea APIA va fi preluata de catre fostul director general, Cornel Turcescu, inainte ca Ionuț Lupu sa…

- Așadar, negocierile și așa dificile dintre PSD și PNL privind comasarea alegerilor se pare ca au fost pur și simplu dinamitate de o demitere de ultima ora! Negocierile dintre PSD și PNL au fost pur și simplu aruncate in aer, marți, dupa ce PSD-istul Florin Barbu, ministrul Agriculturii, l-a demis pe…

- Economie Fermierii din sectorul vegetal pot depune cererile pentru ajutorul de 100 euro/ha ianuarie 30, 2024 10:57 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal se va face la Agenția…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Florin Barbu, anunța ca posturile agentiilor din subordinea ministerului vor fi scoase la concurs in urmatoarele saptamani. Florin Barbu spune ca aceste posturi la agentiile subordonate „nu vor mai fi politizate”, ci se va merge pe competența. „Aceste…