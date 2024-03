Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de astazi am reusit deblocarea platilor aferente ANT-urilor din sectorul vegetal, iar in perioada imediat urmatoare vor intra la plata si cele pentru sectorul zootehnic, pana in prezent fiind luate in calcul 180.000 de dosare. De asemenea, de maine va incepe autorizarea la plata a dosarelor…

- Guvernul aproba, vineri, doua hotarari prin care peste 1,2 miliarde lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal și zootehnic. „Aprobam doua hotarari de Guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal și zootehnic, in contul cererilor depuse in cursul anului…

- ”Aprobam doua hotarari de guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal si zootehnic, in contul cererilor depuse in cursul anului trecut. Fondurile reprezinta ajutoarele nationale tranzitorii finantate din fonduri europene”, a afirmat Marcel Ciolacu. El a precizat…

- Am demarat procedurile pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Guvernul a alocat suma de 1.200.000.000 lei pentru plata acestui ajutor de stat. Plata se efectueaza pana pe 30

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anuntat printr-o postare pe Facebook ca a inceput depunerea cererilor pentru acordarea a 100 de euro/ha, pentru fermierii romani care activeaza in sectorul vegetal.

- Documentul poate fi accesat . Planul Strategic consolidat va imbunatati conditiile de accesare a platilor directe, atat pentru sectorul vegetal, cat si pentru cel zootehnic, mai arata comunicatul de presa al MADR. Printre cele mai importante modificari din sectorul vegetal se regasesc definitia fermierului…