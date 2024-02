Producătorii de tomate și usturoi primesc ajutor financiar. Ce sumă Producatorii romani vor primi bani. Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro notificata de Romania pentru sprijinirea producatorilor de tomate si usturoi, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Potrivit agerpres.ro, schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 si modificat ulterior la 20 iulie 2022 si la 28 octombrie 2022. In cadrul schemei, ajutorul va fi acordat sub forma de granturi directe.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

