Un ajutor financiar nou in valoare de 500 de lei este programat sa fie acordat anumitor cetațenilor romani. Conform declarațiilor secretarului de stat Adrian Pintea, acest ajutor va fi destinat fermierilor din sectorul vegetal și din anumite ramuri zootehnice. Plațile sunt așteptate sa fie procesate și sa intre in conturile beneficiarilor pana la finalul lunii aprilie. Adrian Pintea a comunicat ca, in prezent, se desfașoara verificarile administrative necesare pentru finalizarea plaților. Cu aproximativ 97-98% din controale finalizate, se estimeaza ca plațile vor fi efectuate spre mijlocul sau…