Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost in vizita pe cea mai așteptata autostrada a Romaniei, Autostrada Moldovei. El a explicat ca pana la finalul anului va fi data in circulație porțiunea Autostrazii Buzau-Focșani (82 de kilometri), iar apoi inca aproximativ 50 de kilometri din Autostrada…

- Veste buna pentru șoferi! Duminica, 31 martie 2024, se reia circulația pe Podul Grant, sensul de mers spre Strada Turda. ”De duminica se va putea circula din nou pe Podul Grant din capitala, pe firul Crangasi-Turda.Va fi reluata si circulatia tramvaielor de pe linia 41, pe ambele sensuri, fara macaz.Lucrarile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca se lucreaza pe toate cele 13 tronsoane ale Autostrazii A7 de la Pascani la Ploiesti si a mentionat ca la patru dintre acestea lucrarile ar trebui sa se termine in acest an. Grindeanu a fost prezent, vineri, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu…

- Se construiește un oraș militar! Mai exact, baza aeriana americana de la Mihail Kogalniceanu va fi un adevarat oraș dupa o investiție guvernamentala de aproape 2,5 miliarde de euro, scrie site-ul stirileprotv.ro . Va putea gazdui peste 10.000 de militari NATO, cladiri anexe, un spital și o școala și…

- Romania se pregatește sa aduca imbunatațiri semnificative infrastructurii sale rutiere prin construcția Autostrazii A7, care va conecta Ploiești și Bacau. Acest proiect major are scopul de a imbunatați conectivitatea și mobilitatea intre aceste doua orașe importante, deschizand noi oportunitați pentru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a efectuat luni o vizita in teren pentru a vedea stadiul lucrarilor pe primele doua loturi ale Autostrazii Moldovei, respectiv Dumbrava – Mizil și Mizil – Pietroasele. In urma vizitei, ministrul Transporturilor s-a aratat incantat de ceea ce a gasit in teren…

- Astazi, ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, insoțit de Directorul General al CNAIR SA, Cristian Pistol, și de Directorul Regional al DRDP Buzau, Sorin Robu, a verificat stadiul lucrarilor pe șantierele loturilor 1 și 2 ale autostrazii Ploiești – Buzau, parte a A7, apoi a mers pe șantierul…