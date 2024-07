Se dau peste 300 de lei de la stat pentru acești români. Cine primește banii Vești bune pentru aceasta categorie de romani. Se dau peste 300 de lei de la stat. Cine poate sa primeasca banii? Deputatul social-democrat Iulian-Alexandru Badea a depus, la Senat, o propunere legislativa care aduce modificari semnificative in privința acordarii drepturilor prevazute de Ordonanța de Urgența Ce inseamna acest lucru? Ca se reduce termenul pentru acordarea alocațiilor copiilor, banii intra mai repede pe card. Principala modificare propusa consta in reducerea termenului de soluționare a cererilor de la 15 la 5 zile lucratoare de la inregistrarea acestora la agenția teritoriala competenta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru 2,6 milioane de romani. Se dau bani de la stat in luna iunie. Ministrul Adrian Caciu vine cu detalii de ultima ora. Este vorba despre voucherele de 250 de pe cardurile sociale. O mulțime de persoane se incadreaza in lista beneficiarilor. Bani de la stat pentru romani „Beneficiarii…

- Vești bune pentru o categorie de pensionari! Din septembrie 2024 vor primi de doua ori mai multi bani. Recalcularea va fi de bun augur pentru acești romani. Iata ce a precizat Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii! Cine sunt pensionarii care vor primi bani mai mulți din septembrie 2024 Din toamna,…

- Vești bune pentru o categorie de romani! Pensii duble pentru 150.000 de oameni, dupa ce un proiect de lege depus deja la Senat propune modificarea legii pensiilor, care a intrat recent in vigoare. Pensii duble pentru acesti romani Odata cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor și publicarea noii…

- Parinții copiilor cu varsta pana in 2 ani inclusiv vor putea incasa lunar, din partea statului, suma de 718 de lei. Ce reprezinta banii și in ce circumstanțe sunt acordați, poți afla in randurile de mai jos. Ce acte trebuie sa depui la dosar, pentru a intra in posesia sumelor de bani. Modificari in…

- Un ajutor financiar nou in valoare de 500 de lei este programat sa fie acordat anumitor cetațenilor romani. Conform declarațiilor secretarului de stat Adrian Pintea, acest ajutor va fi destinat fermierilor din sectorul vegetal și din anumite ramuri zootehnice. Plațile sunt așteptate sa fie procesate…