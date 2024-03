”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat in data de 5 martie 2024, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol sau pomicol, activitate finantata in cadrul Planului Strategic 2023 – 2027, prin interventia DR-33. Perioada de consultare publica pentru acest document este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site, respectiv pana pe 16 martie 2024”, anunta AFIR. Finantarea acordata este 100% nerambursabila si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere,…