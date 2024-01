Stiri pe aceeasi tema

- „Valoarea maxima a grantului direct acordat pe intreprindere beneficiara nu poate depasi echivalentul in lei a 280.000 euro. Resursele financiare totale necesare implementarii schemei sunt de 1,2 miliarde lei, reprezentand echivalentul a 243, 2 milioane de euro, care se asigura de la bugetul de stat…

- „Valoarea maxima a grantului direct acordat pe intreprindere beneficiara nu poate depasi echivalentul in lei a 280.000 euro. Resursele financiare totale necesare implementarii schemei sunt de 1,2 miliarde lei, reprezentand echivalentul a 243, 2 milioane de euro, care se asigura de la bugetul de stat…

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin „Creditul Fermierului”, un program care urmareste sprijinirea accesului la lichiditati, in contextul crizei provocate de agresiunea…

- Guvernul a aprobat, joi seara, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata cu 138,2 milioane lei pentru finantarea serviciilor sociale din sistemul de protectie a copilului. In acest scop a fost aprobata, in sedinta de guvern, hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prelungește pana la data de 31 ianuarie 2024, ora 23:59, sesiunea de depunere a solicitarilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul…

- Economie Din luna ianuarie, fermierii pot depune proiecte pentru investiții in exploatații pomicole decembrie 13, 2023 14:57 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va lansa sesiunea de depunere a proiectelor pentru DR-15 – Investiții in exploatații pomicole, o intervenție esențiala…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pregatește o schema de ajutor de stat in valoare de peste 55 milioane de euro pentru a-i ajuta pe crescatorii de porci și pasari, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. MADR a postat in transparența decizionala un proiect…

- Ministerul Agriculturii va lansa in data de 20 decembrie 2023 doua sesiuni de finanțare pentru intervenții din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 destinate investițiilor in domeniul zootehnic, dar și in condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”. Cei interesați pot…