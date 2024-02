Stiri pe aceeasi tema

- ”MADR a demarat procesul de autorizare la plata a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) sector vegetal, an de cerere 2023, dupa ce APIA a stabilit cuantumurile aferente acestor forme de sprijin.Incepand de astazi, am reușit deblocarea plaților aferente ANT-urilor din sectorul vegetal, iar in perioada…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (foto), din cauza intarzierilor la plata a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) și a blocajului din sistem. La doua…

- Cele doua hotarari mult așteptate de fermieri au fost publicate in Monitorul Oficial, in data de 19 februarie. Este vorba de HG nr. 124/2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023 și HG nr. 125/2024 pentru aprobarea plafoanelor…

- Invitat in studioul Puterea Știrilor, Florin Barbu, ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, le-a mulțumit fermierilor ca au protestat și a declarat ca protestele acestora chiar l-au ajutat. Ministrul Barbu a declarat și ca „aproape jumatate din ordonanțe nu erau de natura Ministerului Agriculturii”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- Am demarat procedurile pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Guvernul a alocat suma de 1.200.000.000 lei pentru plata acestui ajutor de stat. Plata se efectueaza pana pe 30

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare.…

