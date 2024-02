Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua hotarari mult așteptate de fermieri au fost publicate in Monitorul Oficial, in data de 19 februarie. Este vorba de HG nr. 124/2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023 și HG nr. 125/2024 pentru aprobarea plafoanelor…

- In cadrul ședinței de Guvern de ieri au fost aprobate plafoanele pentru acordarea Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) acordate fermierilor din sectorul vegetal și cel zootehnic pentru anul de cerere 2023. In sectorul vegetal, vor beneficia de ANT un numar de circa 557.000 beneficiari. Suma totala…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura informeaza potențialii beneficiari ca, in perioada 29 ianuarie – 08 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 5/2024 privind instituirea…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, se va face la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), in perioada 29 ianuarie – 8 martie 2024, inclusiv. Masura se implementeaza…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca, in perioada 29 ianuarie – 8 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct producatorilor agricoli din sectorul vegetal. Resursele financiare totale pentru schema de ajutor de stat se ridica la 1,2 miliarde…

- APIA Botoșani: „Autorizarea la plata a fermierilor se face in continuare in ritm susținut” Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani informeaza ca autorizarea la plata a fermierilor se face in continuare in ritm susținut. Suma totala autorizata la plata in perioada…