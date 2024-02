Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca amana startul Campaniei de primire a Cererilor de Plata cu cel putin 2 saptamani. In acest moment se modifica legislatia europeana, in sensul modificarii/aprobarii Regulamentului (UE) nr. 2115/2021 opozabil…

- DECIZII… Cu unele modificari, in așteptarea noilor norme europene, APIA Vaslui anunța debutul, cu intarziere, a Campaniei de primire a Cererilor de Plata. Aceasta intarziere se datoreaza calendarului stabilit pentru aprobarea tuturor actelor normative impuse de catre Uniunea Europeana. “Agenția de Plați…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul județean Mureș (APIA Mureș) informeaza potențialii beneficiari ca lansarea Campaniei de primire a Cererilor de Plata va fi realizata in aproximativ 2 saptamani, iar nu la data preconizata de 1 Martie a anului de campanie.In acest moment se modifica…

- Startul Campaniei de primire a Cererilor de Plata 2024 se amana cu cel putin doua saptamani, timp in care se se asteapta de la CE derogarile privind conditionalitatea pentru GAEC 7 si GAEC 8.

- APIA: Se amana campania de primire a cererilor de plata 2024 pentru subvenții. Care este motivul și noul termen Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat joi ca se amana startul Campaniei de primire a Cererilor de Plata 2024. Se asteapta de la Comisia Europeana (CE) derogarile…

- In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.125/16.02.2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput procesul de autorizare la plata a acestor scheme,…

- „Start pentru depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetalMADR anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, se va face la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura informeaza ca, odata cu intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2024, a fost demarat procesul de plata a cererilor de acordare a sprijinului financiar recepționate in anul 2023, transmite Noi.md In acest context, de la inceputul anului…