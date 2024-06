Veste bună de la APIA: întârziații mai au 5 zile pentru depunerea cererilor Astazi ar fi trebuit sa fie ultima zi in care fermierii pot depune cererile de plata pentru subvențiile pe anul agricol in curs. APIA a facut, insa, un anunț de ultima ora. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza, intr-o postare pe Facebook, ca termenul de depunere a Cererilor de plata, in cadrul […] The post Veste buna de la APIA: intarziații mai au 5 zile pentru depunerea cererilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

