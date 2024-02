Undă verde pentru plata fermierilor Cele doua hotarari mult așteptate de fermieri au fost publicate in Monitorul Oficial, in data de 19 februarie. Este vorba de HG nr. 124/2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023 și HG nr. 125/2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023. O data ce plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) s-au aprobat, APIA Salaj va face plațile catre fermieri. In sectorul vegetal, banii se aloca pentru urmatoarele culturi: cereale pentru… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

