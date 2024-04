Stiri pe aceeasi tema

- INVESTITII… Trei unitati de invatamant din judetul Vaslui pot primi finantare de la Ministerul Educatiei in cadrul programului „Construirea si dezvoltarea unei retele-pilot de scoli verzi”. Este vorba despre Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Constantin Pufan” Vaslui, Scoala Gimnaziala „Mihai David”…

- Consiliul Județean Timiș a primit confirmarea aprobarii cererii de finanțare depuse in cadrul „Programului privind imbunatațirea calitații aerului si reducerea cantitații de emisii de gaze cu efect de sera, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai putin poluante de tipul microbuzelor…

- Primaria Timișoara, prin Direcția de Asistența Sociala, va depune spre finanțare un proiect pentru un nou centru pentru persoane varstnice, acesta urmand sa fie situate pe strada Lorena. Proiectul „VITAL – varstnici integrați activ in comunitatea locala din Timișoara” a fost aprobat de consilierii locali…

- In municipiul Falticeni se va construi primul bloc din județul Suceava dintr-o noua generație de cladiri eficiente energetic. Primarul Catalin Coman a precizat ca municipalitatea a semnat contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Construirea de locuințe NZEB plus pentru tineri…

- Consiliul Județean Timiș cauta executant pentru realizarea utilitaților și amenajarilor la blocurile construite prin Agenția Naționala a Locuinței la Giroc. Suma pusa la bataie e semnificativa, de 3,49 milioane de lei. Administrația județeana a lansat in licitație pe SEAP contractul „Locuințe ANL Giroc…

- Se achiziționeaza cele 500 de lampi LED pentru iluminatul din Ghiroda și Giarmata Vii. Proiectul, depus prin AFM in 2022, a obținut o finanțare de doua milioane de lei pentru care s-a semnat contractul de finanțare in 2023. Anul acesta, proiectul se va concretiza in teren, astfel ca incepand cu data…

- Proiectul pistelor de biciclete care vor lega județele din vestul Romaniei ”cauta” executant pentru studiul de fezabilitate. Valoarea contractului este de 18,7 milioane de lei, iar lungimea totala a pistelor velo este 1.800 de kilometric. Consiliul Județean Timiș este lider de proiect. Licitația pentru…