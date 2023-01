Liposucția și liftingul coapselor, vedetele chirugiei estetice, la nivel global Liposucția a devenit intervenția chirurgicala estetica cea mai populara la nivel global, depașind-o pe cea de marire a sanilor, transmite Caminteresse.fr. Potrivit Societații Internaționale de Chirurgie Plastica (ISAPS), liposucția – care consta in aspirarea grasimii – a devenit intervenția chirurgicala estetica cea mai frecventa la nivel global. Adica, in 2021, s-au realizat peste 1,9 milioane de liposucții. Conturarea chirurgicala a corpului sau chirurgia estetica a corpului reprezinta 14% in totalul operațiilor de chirurgie estetica efectuate in lume. Acestea le depașesc pe cele de marire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

