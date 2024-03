Liber la înființarea Registrului traficanților de droguri! Iohannis a promulgat legea Registrul traficanților de droguri va contribui la prevenirea și investigarea mai eficienta a infracțiunilor din domeniul traficului de droguri. Proiectul de lege propus de Partidul Național Liberal pentru inființarea Registrului Național Automatizat privind persoanele care au comis infracțiuni in domeniul traficului de droguri a primit semnatura președintelui Klaus Iohannis, fiind promulgat luni. Inițiativa a fost aprobata in data de 27 februarie de Camera Deputaților, organismul decizional in aceasta chestiune. Proiectul de lege, care include și modificari la Legea nr. 76/2008 privind organizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

