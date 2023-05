Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2022/2023 se incheie pentru „Leii din Banat” cu un meci in deplasare. Alb-violeții intalnesc FC Argeș, luni, 15 mai, ora 18.00, la Pitești Arena. Este meciul decisiv al confruntarii pentru locul VII din Liga Naționala. Scorul partidelor este 1-1, iar jocul de maine va fi al cincilea pe care…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a castigat ieri seara al doilea joc cu FC Arges Pitesti din seria pentru stabilirea locurilor 7-8 din Liga Nationala. A fost 91-81 pentru „lei” in ultimul meci al stagiunii pe teren propriu. Pitestenii castigasera cu 85-78 primul joc de clasificare, de la Pitesti. Oaspeti…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a fost invinsa de FC Argeș, la Pitești, in primul joc pentru stabilirea formațiilor clasate pe locurile 7-8 in Liga Naționala. Gazdele s-au impus cu 85-78. Jocul 2, de pe Bega, e peste doua zile. Ieri, alb-violetele invinse in prima faza din zona 5-8, și-au imparțit…

- Baschetbaliștii de la SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara intalnesc FC Argeș, in disputa pentru poziția a șaptea din Liga Naționala. Se joaca dupa sistemul „doua din trei”, cu un eventual meci decisiv la Pitești. Primul joc are loc, de asemenea, in Trivale, luni, 8 martie, la ora 16.00. Pentru acest meci…

- CSM Lugoj continua sa bata recorduri in aceasta stagiune. Ieri, timisencele s-au impus si in meciul 3 cu Rapid pentru bronzul in Divizia A1. A fost 3-1 in sala bucurestencelor dupa ce echipa banateana castigase primele doua jocuri de pe teren propriu. Dupa 3-0 si 3-2 in sala „Ioan Kunst Ghermanescu”,…

- „Leii din Banat” au cedat ieri, scor 84-96, in deplasare cu CSO Voluntari, in primul joc din seria partidelor de clasificare dupa eliminarea din sferturile Ligii Nationale. Ieri, in sala „Gabriela Szabo”, de langa capitala, timisorenii s-au impus intr-un singur sfert. A fost 24-18, 20-22, 25-24 si 27-20,…

- SCM USV Timisoara a obtinut o victorie importanta astazi in Liga Nationala. „Leii” au invins CSM Stiinta Baia Mare pe teren propriu, scor 22-14, si confirma startul perfect de sezon cu victorii pe linie. 3 victorii din 3 meciuri pentru banateni in noua stagiune. Ultima e si cea mai importanta, cu o…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a fost invinsa in noua sala a pitestenilor, de FC Arges. scor 56-72, dupa un inceput de joc pozitiv. Primul sfert a fost castigat de banateni cu 20-15. Gazdele au avut un avantaj de un punct la pauza: 33-32, dar s-au impus clar in partea a doua. Sfertul 3 a […] Articolul…