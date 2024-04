„Leii din Banat” au pierdut jocul 3 cu CSM Petrolul, disputat la Ploieşti SCM Timisoara a cedat in cea de-a treia intalnire cu prahovenii dupa ce s-au impus in primele doua partide ale seriei din play-out (locurile 11-18). Ieri-seara a fost 83-79 pentru CSM Petrolul, care are sansa sa egaleze situatia la general acasa miercuri, zi in care daca se impun banatenii seria se va incheia. Jocul din […] Articolul „Leii din Banat” au pierdut jocul 3 cu CSM Petrolul, disputat la Ploiesti a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

