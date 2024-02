FOTO: Box – Denis Olaru de la CS Unirea Focșani, bronz la ”Dracula Open” Pana la medalie, sportivul focșanean a eliminat un ungur, un polonez și un roman ”Dracula Open” este turneul internațional de box pentru tineret și juniori, care a avut loc la Ploiești in perioada 11-19 februarie, cu participarea a catorva sute de sportivi din Spania, Franta, Ucraina, Italia, Elvetia, Belgia, Kazahstan, Uzbekistan, Cehia, Ungaria, […] Articolul FOTO: Box – Denis Olaru de la CS Unirea Focșani, bronz la ”Dracula Open” apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

