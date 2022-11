Legenda programelor tv de Revelion, Dan Negru va lipsi de pe sticlă în noaptea dintre ani. Prima dată după 22 de ani! Dupa 22 de ani de scris istorie prin audiențe colosale cu programe artistice de Revelion, Dan Negru va lipsi de pe sticla in noaptea dintre ani! Fostul ”Rege al audiențelor” de la Antena 1, acum in galeria vedetelor Kanal D, s-a hotarat sa ia o pauza și explica decizia pe care a luat-o totodata a mulțumit celor ce l-au urmarit cu fidelitate in ultimele seri din mai bine de doua decenii. Primul roman care investește la Hollywood! Este producator executiv al unui film cu Armand Assante ”Mulțumesc pentru toate revelioanele petrecute impreuna. Mulțumesc pentru toți anii aștia. E ceva mai important… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

