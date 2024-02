Florin Calinescu vrea sa revina in politica romaneasca. Anunțul a fost facut chiar recent de catre acesta pe rețelele de socializare. Florin Calinescu ia in calcul o revenire in politica: Ce opțiuni are? Calinescu iși exprima dorința de a se implica din nou in sfera politica, dupa ce au existat speculații ca ar putea adera la AUR, insa acesta clarifica ca este interesat de un partid nou. Pe pagina sa de Facebook, Florin Calinescu a facut o declarație sugerand ca va lua in considerare implicarea politica, dar cu condiția susținerii din partea publicului. El a subliniat ca este vorba despre un partid…