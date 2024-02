Florin Călinescu se întoarce. Dar în politică! ”E un poartid nou!” Floriiiiin Calinescuuuu se intoarce, dar in politica! Timpul petrecut pe langa gainile de la ferma sa, i-a dat idei fostei vedete de televiziune. Care nu a putut sta prea mult in liniștea de la satul unde s-a mutat și planuiește sa revina cu o noua formațione politica. Cred ca ma implic. Politic. Dar depinde foarte mult de voi! Adaug. Pentru ca sunt cațiva care delireaza: e un partid nou”, este mesajul lansat de fosta vedeta de televiziune, care a oromois ca va spune la inceputul lunii martie denumirea noului partid. ”Terminam cu toate speculatiile, PSD, PNL, USR, UDMR si ce mai este … AUR si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

