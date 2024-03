Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat prelungirea și modificarea schemei de ajutor de stat a Romaniei pentru sprijinirea cogenerarii de inalta eficiența a energiei electrice și termice. Schema inițiala urma sa expire la 30 iunie 2024. Pe langa prelungirea perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat, Romania…

- ”In data de 22 februarie 2024 la Biroul Vamal de Frontiera Siret – Directia Regionala Vamala Iasi s-a prezentat pentru controlul vamal un transport de incaltaminte sport provenind din China care circula pe ruta Polonia – Slovacia – Ungaria – Romania si se indrepta catre Ucraina, tara de destinatie.…

- Comisia Europeana a aprobat un ajutor de stat al Romaniei, in valoare de 37,6 milioane euro, echivalentul a 187 de milioane lei, pentru sprijinirea producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinata sprijinirii producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Executivului european. Schema a fost…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 241 de milioane euro (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea sectorului agricol al productiei vegetale primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru…

- Stefan Radu Oprea, ministrul Economiei, declara ca fondurile UE accesate de Romania de la aderare (2007) si pana in septembrie 2023 au ajuns la 89,4 miliarde de euro, in timp ce soldul fluxurilor, sumele primite minus contributii ale Romaniei la bugetul UE a depasit 60 de miliarde de euro. El subliniaza…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Situatia fermierilor din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania, este subiect de dezbatere si in Parlamentul European. Ordinea de zi din legislativul de la Strasburg a fost suplimentata cu acest punct, la propunerea europarlamentarului Daniel Buda, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura. Alina…