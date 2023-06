Legătura dintre cutremurul din Arad şi seismele din Turcia. Anunțul specialiștilor Cutremurul de 5,3 pe scara Richter produs marți seara, la ora 20.26, in județul Arad, a fost unul de suprafața, spun seismologii. Specialiștii Institutului pentru Fizica Pamantului au anunțat ca aceste mișcari telurice sunt efectele cutremurelor devastatoare din Turcia din luna februarie. Seismul a fost urmat de cel 13 replici, cea mai mare avand magnitudinea […] The post Legatura dintre cutremurul din Arad si seismele din Turcia. Anunțul specialiștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 5,2 pe scara Richter a avut loc in judetul Arad marți, provocand panica și unele pagube materiale. Nu este strain de cutremurele care au devastat la inceputul anului o parte din Turcia. Specialistii Institutului pentru Fizica Pamantului anunta ca, pana miercuri dupa-amiaza, au fost inregistrate…

- Au fost clipe de panica marți seara in Arad, dupa ce zona a fost zguduita de un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter. Seismul a fost resimțit in mai multe zone. Specialistii anunta ca au existat trei replici, cea mai mare dintre acestea avand magnitudinea de moment 3,2. Primaria Arad a impus restrictii…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 s-a produs, luni dimineata, 29 mai, in Crisana din judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) . Seismul a fost inregistrat la ora locala 06:25. Cutremurul cu magnitudinea 3.5 a avut loc la…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvotare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca cele doua cutremure care s-au produs in Arad, luni, avand o magnitudine de 4,7, respectiv 4,4, au fost urmate de 12 replici. Primul cutremur s-a produs la ora 20:46:42 (ora Romaniei), la o adancime de 13 km (ultima…

- Grecia a fost zguduita in joi noapte de un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc in Insula Creta.Cutremurul a avut loc la ora locala 21:58.Epicentrul a fost la aproximativ 4 kilometri sud de Moires. Cutremurul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri și tremuraturi moderate…

- Un cutremur s-a produs sambata dupa-amiaza, 6 mai, in centrul Turciei.Seismul, cu o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter, a avut loc la 40 de kilometri de Kahramanmaras, la o adancime de zece kilometri. Cu o zi inainte, țara a fost lovita de mai multe cutremure. Cel mai puternic, cu magnitudinea…

- Un seism puternic s-a produs vineri, 5 mai, in Japonia, in prefectura Ishikawa (vest), au anuntat autoritatile, potrivit Reuters. Seismul a avut o magnitudine de 6,3 pe Richter.Nu a fost emisa o avertizare pentru tsunami dupa seism, a precizat postul public de televiziune NHK. Experții se așteapta insa…

- Un cutremur de 4,9 pe scara Richter a avut loc, luni la ora 16.02, in apropiere de Targu Jiu. Cutremurul s-a produs la 16 km N-V de Targu Jiu, 66 km N-E de Drobeta-Turnu Severin, 70 km S de Hunedoara, 84 km S de Deva, 97 km E de Reșita, 99 km V de Ramnicu Valcea, […] The post Din nou panica in Gorj.…