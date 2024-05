Vouchere de vacanță pentru angajații din învățământ. Când intră banii pe carduri? Vouchere de vacanța pentru angajații din invațamant in valoarea de 1.600 de lei. Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța in valoare de 1.600 de lei. Aceste sume vor ajunge la cei cu salarii nete de pana la 8.000 de lei lunar, inclusiv, prin la raportare la salariul net cuvenit funcției de […] The post Vouchere de vacanța pentru angajații din invațamant. Cand intra banii pe carduri? appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii și angajații din invațamant primesc restanțele salariale. Plata se face eșalonat, iar prima tranșa se primește in aprilie Profesorii și angajații din invațamant primesc restanțele salariale. Plata se face eșalonat, iar prima tranșa se primește in aprilie In luna aprilie 2024, cadrele didactice…

- In aprilie, profesorii și angajații din Invațamant primesc o tranșa din plata unor restanțe salariale, decise prin hotarari judecatorești In luna aprilie, profesorii și angajații din sistemul de Invațamant primesc o tranșa din plata unor restanțe salariale ce au fost stabilite prin hotarari judecatorești,…

- Ordonanța de urgența nr. 10 din 22 februarie 2024, document publicat in Monitorul Oficial, stabilește ca indemnizația de hrana și voucherele de vacanța pentru angajații din Invațamant .... The post SITUAȚIA PROFESORILOR Profesorii vor beneficia de alocația de hrana și de voucherul de vacanța first appeared…

- Vești bune pentru romanii care lucreaza in Austria sau Italia! Unii salariați pot beneficia de al 13-lea și al 14-lea salariu. Banii se dau inainte de concediul din vara și inainte de sarbatorile de iarna. Romanii care lucreaza in Austria pot primi al 13-lea și al 14-lea salariu Angajații din Austria…

- Statul pregatește un program prin care se vor oferi ajutoare financiare importante romanilor. Se dau vouchere de 10.000 de lei celor care stau la curte. Ce precizari a facut recent Ministrul Mediului, Mircea Fechet. Un nou program pentru romani Anunț important de la Guvern pentru foarte mulți romani.…

- O asistenta medicala a fost reținuta dupa ce, timp de 4 ani, a jefuit pe oricine ii ieșea in cale la locul de munca.Femeia, care era asistenta la un spital din Galați, a furat, in perioada 2019-2023, de la colegi, dar și de la pacienți, bani, carduri bancare și vouchere de vacanța.Femeia ar fi vandut…

- O asistenta medicala de la un spital din Galați a fost reținuta, fiind acuzata de tranzacții bancare frauduloase și accesarea de sisteme informatice fara drept. Ea a sustras de la colegi de munca, dar și de la pacienți, diferite sume de bani, carduri bancare și tichete tip voucher de vacanța.

- O asistenta medicala de la un spital din Galati a fost retinuta pentru 24 de ore, fiind acuzata ca in ultimii ani a furat bani, bunuri si vouchere de vacanta din dulapurile colegilor. ”La data de 27 februarie 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Combaterea…