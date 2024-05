Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca s-a publicat in Monitorul Oficial decizia Guvernului prin care se va construi un nou sistem informatic al Casei de Pensii. Prin acest nou sistem, fiecare cetațean iși va putea calcula estimativ pensia sau obține talonul de pensie. Totodata,…

- Dupa ce in urma cu mai mult timp anunța ca in luna mai vor fi trimise catre destinatari primele decizii de recalculare, in virtutea Legii 360/2023, acum o zi Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a declarat la un post de televiziune ca expedierea va incepe ”undeva in vara”.…

- Seful Casei Nationale a Pensiilor a vorbit despre ultimele modificari referitoare la noul formular al deciziilor de pensionare.Potrivit acestuia, o decizie a fost deja trimisa la Monitorul Oficial și urmeaza sa fie respectat un grafic strict in ceea ce privește modificarile din sistemul de pensii.„Prin…

- Seful Casei Nationale a Pensiilor a vorbit despre ultimele modificari referitoare la noul formular al deciziilor de pensionare.Potrivit acestuia, o decizie a fost deja trimisa la Monitorul Oficial și urmeaza sa fie respectat un grafic strict in ceea ce privește modificarile din sistemul de pensii.„Prin…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a vorbit despre cum vor fi calculate pensiile, prin noua Lege a Pensiilor, care va intra in vigoare de la 1 septembrie 2024. Schimbare majora adusa de noua Lege a Pensiilor despre care a vorbit chiar șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a explicat care sunt romanii ale caror pensii vor fi de doua ori recalculate anul acesta și care vor primi inca o majorare dupa data de 1 septembrie.

- Daniel Baciu, seful Casei de Pensii, a facut un anunt important pentru toti pensionarii. A spus ca „oficial incepe procesul pentru toate cele 4,8 milioane de pensii aflate in plata!”. Șeful Casei Naționale de Pensii Publice susține ca a semnat contractul pentru realizarea softului necesar recalcularii…

- Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, le transmite pensionarilor ca a semnat contractual pentru realizarea softului necesar recalcularii pensiilor, potrivit prevederilor Legii 360/2023. Este vorba despre 4,8 milioane de pensii aflate in plata care vor fi recalculate. ”Azi am semnat contractul…