Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, și-a exprimat interesul fața de Malcom Edjouma (27 de ani), fostul sau jucator. Mijlocașul defensiv francez a fost imprumutat, in luna ianuarie a acestui an, de FCSB la Bari, in Serie B, și se va intoarce, cel mai probabil, in tabara campioanei Romaniei. FC Botoșani și CS Mioveni se infrunta de la ora 20:00 in manșa tur a primului baraj de promovare/menținere in Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...