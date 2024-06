Momentul exploziei de la Dedeman Botoșani, surprins în imagini/Prima reacție a companiei – VIDEO Au aparut primele imagini ce surprind momentul deflagrației ce s-a produs, vineri dimineața, la un magazin de bricolaj din Botoșani. Explozia, urmata de incendiu, a declanșat alerta in randul autoritaților din Botoșani, care au activat Planul Roșu de intervenție, mobilizand la fața locului mai multe autospeciale ale salvatorilor. Din informațiile venite de la Ministerul Sanatații, […] The post Momentul exploziei de la Dedeman Botoșani, surprins in imagini/Prima reacție a companiei – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Reprezentanții DEDEMAN: „In momentul exploziei, o firma externa autorizata desfasura lucrari la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului” Explozia de la magazinul Dedeman din Botosani a avut loc in timpul unor lucrari la reteaua de gaz, sustin reprezentantii companiei, intr-un comunicat transmis…

