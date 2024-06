10 dintre cele mai memorabile meciuri din istoria Campionatului European de Fotbal

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 240.000 de euro anual,Edi Iordanescu (45 de ani) este al doilea cel mai slab platit selecționer de la Euro 2024. Edward Iordanescu mai are contract cu Federația Romana de Fotbal pana la finalul Campionatului European, dar selecționerul se afla in negocieri cu oficialii FRF. Razvan Burleanu, președintele…

- Allen Coliban, primarul USR al orașului Brașov, a fost implicat intr-un scandal legat de modul in care a gestionat situația clubului de fotbal Brașov, in urma promisiunilor facute suporterilor de la SR Municipal Brașov inainte de alegerile din septembrie 2020. In ciuda promisiunilor de a susține echipa…

- Suporterii nu vor avea dreptul sa aduca mincare la meciurile Campionatului European de Fotbal, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie - 14 iulie 2024. Orice fel de mincare va intra sub incidența restricțiilor. Interdicția a fost introdusa de autoritațile germane. Țara dorește astfel sa creasca…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca sentimentul pe care il impartaseste cu selectionerul Edward Iordanescu este ca isi doreste sa continue impreuna si dupa incheierea Campionatului European din Germania, cand expira contractul…

- Campionatul European de fotbal din aceasta vara va putea fi urmarit pe o plaja din Constanța. Turneul final se desfașoara in Germania, iar Romania s-a calificat dupa opt ani. Cei de la Zoom Beach au transmis ca au obținut acceptul din partea UEFA pentru a reda meciurile din cadrul Campionatului European…

- Au fost stabilite ultimele trei participante la turneul final al Campionatului European de Fotbal, care va avea loc in aceasta vara in Germania. Este vorba despre echipele naționale ale Poloniei, Ucrainei și Georgiei, care s-au impus in playoff-uri. Polonia, care a invins Estonia cu 5-1 la Varșovia,…

- Ministrul de Interne german, Nancy Faeser, a anunțat marți ca vor fi instituite temporar controale la toate granițele Germaniei pe durata Campionatului European de Fotbal care va avea loc in aceasta vara.

- Federația Romana de Fotbal anunța ca au fost puse in vanzare biletele pentru meciul de pregatire in vederea Campionatului European de Fotbal din Germania. Romania intalnește, vineri, 22 martie, Irlanda de Nord.