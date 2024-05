Stiri pe aceeasi tema

- Un accident aviatic, in care a fost implicat un avion AN-2 a avut loc la Buzau. Potrivit primelor informații, aeronava implicata a fost scoasa din uz de mai bine de 10 ani. Cu toate acestea, era utilizata pentru zborurile de antrenament ale parașutiștilor. Accidentul aviatic a avut loc in cursul acestei…

- La Galați a fost lansat „Memorandumul Mediului de Afaceri pentru alegerile europarlamentare 2024”, care cuprinde un set de propuneri pentru elaborarea politicilor publice adoptate la nivelul Uniunii Europene și care au impact in activitatea companiilor. Daca in campania pentru alegerile pentru Parlamentul…

- Varsta de 102 ani nu este un obstacol pentru Gheorghe Baciu, un veteran de razboi din Buzau, care continua sa iși desfașoare activitațile preferate cu aceeași pasiune și dedicare ca in tinerețe. Cu un spirit de neinfrant și o energie admirabila, Baciu iese aproape mereu la cosit iarba in catunul pitoresc…

- Prețuri mai mici cu 20% la biletele de avion achizitionate in perioada 30 aprilie – 7 mai 2024, condiția fiind ca perioada de calatorie sa se incadreze in intervalul 15 mai – 30 iunie 2024. Oferta vine din partea Tarom, o companie care a intrat cel de-al 17-lea an de pierderi, iar biletele de avion…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in zona cartierului Turda Noua din municipiul Turda. Din primele informații, un camion s-a rasturnat in sensul giratoriu de langa Spitalul Municipal Turda. TurdaNews a solicitat informații suplimentare atat de la ISU, cat și de la IPJ Cluj. Vom reveni cu…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in zona cartierului Turda Noua din municipiul Turda. Din primele informații, un camion s-a rasturnat in sensul giratoriu de langa Spitalul Municipal Turda. TurdaNews a solicitat informații suplimentare atat de la ISU, cat și de la IPJ Cluj. Vom reveni cu…

- Informații de ultima ora in cazul anchetei derulate dupa descoperirea șocanta facuta in urma cu cateva zile pe un camp de langa autostrada A1. Joi dimineața s-a aflat ca anchetatorii fac percheziții in cazul femeii al carei corp tranșat a fost gasit langa autostrada A1. Potrivit unor surse judiciare…

- Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani disparut in Botosani, a supraviețuit o noapte intreaga la -5 grade. Micuțul a fost gasit in aceasta dupa amiaza, dupa zeci de ore de cautari. Fusese dat disparut ieri, dupa ce plecase din curtea unor rude.