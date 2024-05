Accident aviatic la Buzău. Un avion AN-2 a fost implicat Un accident aviatic, in care a fost implicat un avion AN-2 a avut loc la Buzau. Potrivit primelor informații, aeronava implicata a fost scoasa din uz de mai bine de 10 ani. Cu toate acestea, era utilizata pentru zborurile de antrenament ale parașutiștilor. Accidentul aviatic a avut loc in cursul acestei zilei pe Aerodromul Spataru. […] The post Accident aviatic la Buzau. Un avion AN-2 a fost implicat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

