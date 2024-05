Stiri pe aceeasi tema

- Un accident aviatic, in care a fost implicat un avion AN-2, a avut loc la Buzau. Potrivit primelor informații, aeronava implicata a fost scoasa din uz de mai bine de 10 ani. Cu toate acestea, era utilizata pentru zborurile de antrenament ale parașutiștilor. Accidentul aviatic a avut loc in cursul acestei…

- Un barbat de 60 de ani, din județul Iași, s-a aruncat, sambata dimineața, in fața trenului și a murit, potrivit Mediafax. Accidentul feroviar s-a produs in localitatea Sabaoani, județul Neamț. Trenul Regio care circula pe ruta Bacau- Iași a accidentat un barbat de 60 de ani, din județul Iași. Echipajul…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara ambele conduse dinspre Merei catre intersecția cu DN1B, de catre doi șoferi de 24 și 70 de ani, din Merei și Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 70 de ani și a…

- Un barbat a fost ranit, in urma unui accident produs pe DN 2C, in localitatea Padina. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus de un șofer de 56 de ani, din București, a surprins și accidentat un biciclist, in varsta de 52 de ani, din localitate. Accidentul s-a soldat cu…

- Un tanar a fost ranit in urma unui accident produs in aceasta dupa-amiaza, pe DN 10, in localitatea Paclele (oraș Patarlagele). El a pierdut controlul motocicletei, lovindu-se de gardul unei locuințe. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca un motociclist de 30 de ani, din Berca, in timp…

- Cat dai sa-ți cante Ionel Tudorache ”La Chilian-n port” , ”Capitane de județ” ori ”Portofele, portofele” și alte cantece pe care veteranul lautar le-a cules și readus peste mai bine de jumatate de secol in atenția publicului. Buzoianul ce duce mai departe o veche tradiție in lautarie (fiul violonistului…

- Doua accidente rutiere s-au produs in aceasta dimineața, unul in municipiul Buzau și altul in localitatea Boldu. Primul accident – UPDATE – ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, unul condus pe direcția strada Alexandru Marghiloman catre…