Un deținut din Iași a evadat ca să-și facă pofta de ciorbă A poftit la ciorba. Un barbat condamnat a evadat din arest doar ca sa manance acasa la prietena sa. Cazul rarisim s-a petrecut in Iași, iar in apararea sa, Ionuț a susținut ca nu a fost vorba de orice fel de mancare, ci de o ciorba radauțeana, preparata de mama prietenei sale. Cand a aflat ce gatește viitoarea sa soacra, el nu a mai rezistat și a evadat din arest doar ca sa manance o ciorba. Ionuț Ciprian Ionașcu se afla in arest la domiciliu pentru comiterea infracțiunii de furt. Intr-o zi, concubina i-a spus la telefon ca mama ei gatește ciorba radauțeana, iar tanarul n-a mai rezistat tentației,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

