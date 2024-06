Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primele 5 luni ale lui 2024, clasa de SUV-uri subcompacte (segmentul B) are un nou fruntaș in ceea ce privește vanzarile. Mai exact, este vorba despre Toyota Yaris Cross, care a fost cel mai bine vandut model in acest segment pe piața europeana. De la inceputul anului pana la sfarșitul lunii mai,…

- CONTEXT Intr-un an in care zgomotul alegerilor acopera temele economice serioase care preocupa mediul de afaceri, nu doar in Romania, ci si in multe din statele occidentale, Profit.ro aduce in dezbatere provocarile finantarii prin pietele de capital, organizand PROFIT PIATA DE CAPITAL.forum, ajuns la…

- ​Marca americana Cadillac, parte a General Motors, a lansat un SUV electric in cateva piețe europene, un alt SUV va fi lansat in toamna, iar brand-ul vrea sa aduca noi modele și sa creasca numarul de țari in care este prezenta pana in 2030. Mașinile vor concura cu cele de la marcile germane premium.

- Ceasurile care i-au aparținut marelui pilot de Formula 1 Michael Schumacher s-au vandut cu 4,41 milioane de dolari, marți, la casa de licitații Christie's din Geneva, anunța Reuters. Cele opt ceasuri de lux, printre care se numara ceasuri Rolex, F.P. Journe și Audemars Piguet, au fost scoase la vanzare…

- 12 membri din Congresul SUA au semnat o scrisoare prin care solicita explicații de la Liberty Media, compania care deține Formula 1, cu privire la respingerea aderarii unei a 11-a echipe, Andretti Global, cu General Motors (GM) furnizor al unitații de putere. Andretti Global și General Motors, prin…

- Emisiile medii ale camioanelor noi vor trebui sa fie reduse cu 90% pana in 2040, comparativ cu 2019, a decis Parlamentul European, adoptand o lege care va reduce drastic numarul de camioane diesel noi, scrie Euractiv. Parlamentul European a votat in favoarea unui proiect de lege care va reduce emisiile…