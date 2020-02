Stiri pe aceeasi tema

- Mama sa, Liz Jensen, a confirmat moartea tinerei vedete, cunoscute si pentru angajamentul sau in lupta impotriva schimbarilor climatice, intr-o declaratie postata vineri pe Twitter. Liz a precizat ca Raphael "a murit facand ceea ce ii placea", in timp ce tatal sau vitreg, Carsten Jensen, a declarat…

- Filmul "Toy Story 4" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animatie, duminica seara, la Los Angeles, la cea de-a 92-a editie a galei premiilor Academiei de film americane, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Productiile nominalizate la aceasta categorie au fost "How to…

- Chitaristul, autorul si producatorul ceh Ivan Kral, a carui cariera include colaborari cu Patti Smith, Iggy Pop si David Bowie, a murit duminica, la varsta de 71 de ani, informeaza luni AFP. Ivan Kral a decedat in urma unui cancer la domiciliul sau din Michigan, Statele Unite, se indica intr-un comunicat…

- Byrnes a murit in casa lui din Santa Monica, potrivit lui Logan Byrnes, prezentator de stiri la un post TV din San Diego. In anii 1950, Byrnes a devenit unul dintre cei mai cunoscuti actori de comedie din SUA gratie serialului ABC „77 Sunset Strip", in care a jucat alaturi de Efrem Zimbalist Jr. Personajul…

- Scriitoarea americana Elizabeth Wurtzel, autoarea "Prozac Nation", o carte de referinta despre depresia cronica, a murit marti la varsta de 52 de ani in urma unui cancer, potrivit publicatiei americane New York Times, citata de AFP. Contactata de AFP, agentia literara care o reprezinta pe Elizabeth…

- Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru rolurile sale în „Nașul 2” și „A fost odata în America”, a murit la vârsta de 86 de ani, dupa o scurta suferința, a precizat un purtator de cuvânt pentru postul CBS, informeaza Mediafax.Danny Aiello și-a început…

