- Luis "Matador" Tejada a murit, duminica, la varsta de 41 de ani. Fostul atacant a fost cel mai bun marcator din toate timpurile al echipei statului Panama (43 de goluri in 108 meciuri).Retras din activitate de doar doi ani, cel poreclit "Matador" in tara sa natala a murit duminica, la varsta de 41…

- Luigi Riva, cel mai bun marcator din istoria naționalei de fotbal a Italiei, a murit luni la varsta de 79 de ani. Dupa dispariția lui Franz Beckenbauer, fotbalul a mai pierdut o stea. Emblematicul jucator italian Luigi Riva s-a stins din viața, luni, la varsta de 79 de ani. Fostul mare atacant italian…

- Este doliu in familia Andei Adam! In urma cu puțin timp, soțul ei a transmis un mesaj cu care și-a intristat fanii. Fratele lui Joseph Adam a murit, iar el este devastat de durere. Soțul artistei și-a exprimat suferința printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

- B1.ro Franz Beckenbauer, reprezentantul cel mai cunoscut al fotbalului german, a murit duminica, la varsta de 78 de ani. Familia a facut anunțul decesului fostului fotbalist legendar: „Cu profunda tristețe, anunțam ca a murit in somn, duminica, inconjurat de familia lui. Va rugam sa il plangeți in tacere…

- O fetița in varsta de cinci ani a murit, joi seara, 21 decembrie, la Spitalul Orașenesc Țandarei, in timp ce fratele sau mai mic și verișoara, in varsta de 1 an și 11 luni, respectiv 10 ani, se lupta pentru viața.

- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…

- Adrian Mutu este in doliu. Mama „Briliantului” a murit astazi, la 71 de ani. Sora fostului fotbalist a anunțat ca mama ei, Rodica, s-a stins din viața. Femeia s-ar fi confruntat cu probleme de sanatate serioase, iar in ultima perioada starea i s-a agravat. In urma cu aproape o luna, Rodica Mutu iși…

- Este zi de doliu in familia Laurei Cosoi! Mama actriței a murit, iar ea a facut o postare trista prin intermediul rețelelor de socializare. Vedeta trece prin momente foarte grele, insa incearca sa fie puternica in continuare. Iata ce a transmis!