Stiri pe aceeasi tema

- Joe Barone, directorul executiv american al Fiorentinei caruia i se facuse rau la hotelul echipei duminica, inaintea meciului cu Atalanta, a fost operat pe cord deschis in acea seara, dar medicii de la spitalul milanez San Raffaele nu l-au mai putut salva. Oficialul Viola s-a stins din viața marți.…

- Joe Barone (57 de ani), CEO-ul Fiorentinei, a fost operat duminica seara pe cord deschis și medicii raman rezervați in privința prognosticului vital. Potrivit Gazzettei dello Sport, starea americanului este critica, dar stabila, dupa infarctul suferit in hotel. ...

- Criticul si istoricul literar Alex Stefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anuntul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea Enache, potrivit stiripesurse.ro."O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic si istoric literar Alex Stefanescu. Dumnezeu sa l odihneasca", scrie Daniel Cristea…

- Vești proaste pentru fanii lui Snoop Dogg! Artistul trece prin momente cuplite in aceasta perioada, caci fratele sau a murit. Acesta s-a stins din viața la varsta de doar 44 de ani, iar artistul este devastat de murere. Dupa vestea tragica, Snoop Dogg a transmis un mesaj emoționant.

- Primele zile ale noului an au adus o pierdere uriașa in lumea filmului. Este doliu in cinematografie, dupa moartea unei actrițe indragite de generații intregi de oameni, din toate colțurile lumii. Anunțul a fost facut de managerul sau. O celebra actrița din Mary Poppins a murit Este doliu in lumea filmului.…

- Cunoscutul actor Rareș Ioan Stoica a murit. Anunțul a fost facut de un fost coleg din anii 90', in Liga Studenților din Romania:"Aflu cu tristețe ca aseara a plecat la Domnul actorul Rareș Ioan Stoica. De el ma leaga multe amintiri din anii zbuciumați '90, cand eram impreuna tovarași in Liga Studenților…

- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…

- Adrian Mutu este in doliu. Mama „Briliantului” a murit astazi, la 71 de ani. Sora fostului fotbalist a anunțat ca mama ei, Rodica, s-a stins din viața. Femeia s-ar fi confruntat cu probleme de sanatate serioase, iar in ultima perioada starea i s-a agravat. In urma cu aproape o luna, Rodica Mutu iși…