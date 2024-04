Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in presa din Romania dupa moartea lui Florin Bratescu, cel care a fost primul prezentator barbat din istoria Romaniei. A murit Florin Bratescu, celebrul jurnalist al TVR, care a fost și primul barbat prezentator din istoria țarii noastre. De asemenea, regretatul jurnalist a fost si primul…

- Nepot al fostului presedinte francez Francois Mitterrand, ministru in mandatul lui Nicolas Sarkozy, Frederic Mitterrand, o personalitate deosebita, un mare cinefil, a anuntat in aprilie 2023 ca este "bolnav", fara sa dea detalii, relataeza AFP preluat de Agerpres."Moartea lui Frederic Mitterrand ma…

- Din pacate, este doliu imens in lumea televiziunii, dupa aflarea veștii despre moartea a unui extrem de tanar prezentator tv, la doar 32 de ani. Autoritațile au dat publicitații care ar fi cauza decesului tanarului jurnalist Nick Sheridan. Tanarul jurnalist Nick Sheridan, decedat la doar 32 de ani Conform…

- Doliu in lumea folclorului romanesc! A murit unul din marii oameni de televiziune ai tarii și promotoare a folclorului national. Vestea trista a fost data de cantareata de muzica populara Matilda Pascal Cojocarița, care a transmis un mesaj induioșator prin intermediul rețelelor de socializare.