- Ciclismul spaniol este in doliu dupa decesul tanarului Juan Pujalte, de la echipa Valverde Team-Ricardo Fuentes, intr-un accident rutier in timpul unui antrenament in regiunea Murcia din Spania, relateaza RMC Sport.

- Nikolai Rijkov, fost premier al Uniunii Sovietice in perioada 1985-1991, a a murit la Moscova la varsta de 94 de ani, a informat miercuri presedinta Consiliului Federatiei Ruse (Senatul rus), Valentina Matvienko, transmite EFE.

- Federatia Zambiana de Fotbal a anuntat miercuri ca jucatoarea Norin Betani a decedat in timpul unui stagiu de pregatire. Sportiva in varsta de 24 de ani a ajuns bolnava in cantonamentul echipei nationale a Zambiei si a fost transportata de urgenta la spital cu "suspiciune de malarie", potrivit news.ro…

- Patru elevi au fost raniți și au fost duși la spital, miercuri, dupa ce tavanul școlii din Alamor, comuna Loamneș, județul Sibiu, s-a prabușit. Pompierii din cadrul ISU Sibiu intervin de urgența miercuri la Școala Gimnaziala Alamor, din localitatea Loamneș, acolo unde s-a prabușit tavanul unei sali…

- O dubla tragedie a zguduit comunitatea din comuna vranceana Obrejița, in aceste zile. Tata și fiu, Alexandru in varsta de 52 de ani și Catalin, in varsta de 21 de ani, ambii aflați la lucru pe un șantier din Franța, au murit ingropați de vii sub daramaturi, dupa ce un zid s-a prabușit peste ei. […]…

- La cateva zile dupa ce femeie in varsta de 88 de ani a murit in Italia dupa ce a primit o factura de 15.000 de euro, care s-a dovedit a fi greșita, o alta a primit o factura de apa de 62.000 de euro, informeaza Mediafax.Caz similar cu cel petrecut in urma cu cateva zile la Camporosso, Imperia, dar…

- Cel putin 13 persoane au murit, sambata, in Bahia Blanca, un oras din sud-vestul Argentinei, dupa ce acoperisul unui club sportiv s-a prabusit in timpul unei furtuni puternice, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.