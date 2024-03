Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara a murit tragic la varsta de 29 de ani. Tanara s-a prabușit, in timp ce se afla in sala de clasa. Se pregatea sa devina mama pentru prima oara și mai avea de așteptat doar o luna pana sa-și țina bebelușul in brațe.

- Tragedie de proporții in Timiș. Un baiat de 16 ani a murit subit, sub privirile colegilor sai de la fotbal. Acesta se afla pe teren in momentul in care s-a stins din viața. Au aparut informații noi despre cine este adolescentul de 16 ani. In urma cu un an, a suferit o operație la inima.

- Un baiat de 16 ani a avut parte de un sfarșit tragic! Adolescentul s-a stins din viața in timp ce se juca fotbal, in localitatea Biled din județul Timiș. Copilul nu a mai putut fi salvat, dupa ce și-a pierdut cunoștința.

- La data de 25 februarie a.c., polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar fi leșinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, ramanand in stare de inconștiența.…

- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla la munca. Mai exact, in timp ce lucra la demontarea unei macarale folosite pentru demolarea unui turn de apa din municipiul Slatina, ar fi fost lovit de un brat desprins de la aceasta.

- Accident groaznic, sambata, in Timiș. Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 33 de ani. In urma impactului, din nefericire a rezultat…

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…

- La cateva zile dupa ce femeie in varsta de 88 de ani a murit in Italia dupa ce a primit o factura de 15.000 de euro, care s-a dovedit a fi greșita, o alta a primit o factura de apa de 62.000 de euro, informeaza Mediafax.Caz similar cu cel petrecut in urma cu cateva zile la Camporosso, Imperia, dar…